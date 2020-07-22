Prens George 7 yaşında (3,6 milyar dolarlık veliaht)

İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George, bugün 7. yaşını kutluyor. Prens William ile Kate Middleton'ın ilk çocuğu olan Prens George'un doğum günü için annesinin çektiği fotoğrafla sosyal medya hesabından kutlama yapıldı. Doğduğu yıldan bu yana İngiltere ekonomisini kalkındıran, doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan Georgen'un ekonomik değiri 3,6 milyar dolar ile ifade ediliyor. Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor. Tahtın varisi olmanın zor yanı ise Prens'in küçük yaştan itibaren uymak zorunda olduğu kurallar. İşte Prens'i bekleyen kurallar zinciri...

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22.07.2020 - 10:59

22 Temmuz 2013'te doğan Prens George bugün 7 yaşına giriyor. Prens'in doğum günü, Kensington Royal sosyal medya hesabından, annesi Kate Middleton'ın çektiği bu fotoğrafla kutlandı.

7. yaşını kutlayan Prens George dedesi Prens Charles ile babası Prens William'ın ardından İngiliz Kraliyet Tahtı’nın üçüncü varisi durumunda. Ancak bu durum İngiltere kralı olma konusunda amcası Prens Harry'nin bile çok önünde olan Prens George'tan şimdilik saklanıyor. Prens George, nasıl bir ailede dünyaya geldiğini, gelecekte onu bekleyen ihtişamı ve büyük sorumlulukları henüz bilmiyor.

Kraliyet Ailesi’nin geçmişten günümüze gelen geleneklerle birlikte devam eden uyulması gereken kurallara sahip olduğu biliniyor. Üstelik bu kurallar sadece büyükler için değil, Prens George da kraliyetin bazı kurallarına tabi tutuluyor.

Fakat kraliyet hayatı ve kuralları, Prens George’u halihazırda normal yaşıtlarından daha farklı bir konuma sokuyor. Kate Middleton ve Prens William’ın çocukları Prens George’u olabildiğince normal yetiştirmeye çalıştığı biliniyor.





Örneğin kurallara göre, kraliyet erkeklerinin sekiz yaşına gelene kadar pantolon giymeleri yasak.

Bu yüzden Prens George’u doğduğu günden bu yana şortlarla görüyoruz. Kaynaklara göre, kraliyet erkekleri sekiz yaşına ulaştıklarında, pantolon giydikleri zaman büyüdüklerini ifade etmiş oluyorlar.

Prens George’u etkileyecek kraliyet kurallarından bir diğeri de sunulan hediyelerin kabulünün bir sınırı olması. Yani Kraliyet Ailesi, sunulan her hediyeyi kabul edemiyor, bunların bir sınırı var.





Kraliyet Ailesi'ne, şahsen tanımadıkları ama Birleşik Krallık’ta yaşayan kişiler tarafından sunulan hediyeler, en ufak bir endişe taşındığı durumlarda reddediliyor.

5 yaşına kadar Prens George anne ve babası ile ailece seyahat ediyordu. Fakat bu durum da Prens George’un yaşı büyüdükçe değişmek zorunda kalacak ve babasından ayrı seyahat edecek.

Eski geleneklere göre aynı uçak seyahatlerinde birden fazla taht varisi seyahat etmiyor. Prens William tahtın ikinci varisi, oğlu Prens George ise üçüncü varis.

İlk varisin 71 yaşındaki Prens Charles olduğu düşünülürse, Prens William ve oğlu Prens George normal şartlarda çok uzun süre tahtta kalacaklar gibi görünüyor. Peki Prens George ne zamana kadar babası ile beraber yolculuk edebilecek? Bu yaş aslına bakılırsa normal bir çocuk için oldukça küçük.

Prens George 12 yaşına kadar babası Prens William ile beraber seyahat edebilir, sonrasında ya tek başına olacak ya da annesi Kate Middleton kendisine eşlik edecek.

Akıllı telefon çağında büyüse de Prens George, selfie çılgınlığına katılamayacak. Kraliyet, selfie çekmek konusunda katı kurallara sahip.

Kraliyet Ailesi’nin bir başka katı olduğu kural ise kesinlikle topluluk içinde imza atmamak. Bu kuralın amacı ise kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını önlemek.