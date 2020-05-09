Prens George, Prenses Charlotte'ı kıskanıyor

İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George ise doğduğu yıldan bugüne İngiltere ekonomisini kalkındırmasıyla biliniyor. Doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan Georgen'un ekonomik değiri 3.6 milyar dolar ile ifade ediliyor. Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor.