Prens George, Prenses Charlotte'ı kıskanıyor

Corona virüs nedeniyle uygulanan karantina sürecinde evden eğitim Kraliyet Ailesi'ni de etkiledi. Prens George (6) ile Prenses Charlotte (5) arasında küçük kıskançlıklar başladı.
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09.05.2020 - 10:34
Dünyada 3 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, Avrupa'da en çok İngiltere'yi vurdu. Salgın nedeniyle okullar tatil edilince, Prens William ile Kate Middleton’ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da diğer öğrencilerle evlerine gönderildi.
İngiltere Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George ile 4 numaralı varisi Prenses Charlotte da karantinada eğitimlerine internetten devam ediyor.
Corona virüse karşı verdiği mücadeleyle gündemde olan Kate Middleton bu süreçte evde küçük kıskançlıklar yaşandığını itiraf etti.
Düşes "George, Charlotte'ın ödevlerini eğlenceli buluyor. İlkokul yerine kreş ödevlerini yapmak istiyor” dedi.
Geçtiğimiz günlerde 5. doğum gününü kutlayan İngiltere tahtının dördüncü varisi Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında corona virüs nedeniyle zor günler geçirenlere ev yapımı makarna paketleri dağıtmasıyla gündeme gelmişti.
İngiliz Kraliyeti'nin 3 numaralı varisi Prens George ise doğduğu yıldan bugüne İngiltere ekonomisini kalkındırmasıyla biliniyor. Doğduğu yıl hediyelik eşya ve turistlik ziyaretler ile ülke ekonomisine 300 milyon dolar kazandıran; giydiği kıyafetin, oynadığı oyuncağın 24 saat içinde yok satma garantisi olan Georgen'un ekonomik değiri 3.6 milyar dolar ile ifade ediliyor. Moda dünyasında bu nedenle 'George etkisi' diye bir terim bulunuyor.
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