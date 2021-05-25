Prens Harry: Annem Prenses Diana’nın istediği hayatı yaşıyorum

“Bu çok tatlı bir durum ama aynı zamanda beni hüzünlendiriyor da. Keşke burada olsaydı” diyen Harry, eşi Meghan’ın, kendisinin terapiye ihtiyacı olduğunu fark etmesinden sonra terapi gördüğünü söyledi. Annesinin ölümünden sonra yıllarca panik atak sorunuyla baş etmeye çalıştığını da itiraf etti.