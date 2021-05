Prens Harry: Annem Prenses Diana’nın istediği hayatı yaşıyorum

Prens Harry, eşi Meghan Markle ile geçen yıl kraliyet görevlerini bırakıp ABD’de yaşamaya başladı.

Oprah Winfrey ile birlikte yarattığı ve baş yapımcılığını üstlendiği ruh sağlığı odaklı belgesel dizisi ‘The Me You Can't See’nin beşinci bölümünde, Sussex Dükü, annesi Prenses Diana'nın, kraliyet görevlerini bırakma kararıyla ilgili, yaşasaydı ne düşüneceğine dair inancını dile getirdi.