Prens Harry büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemedi

Prens Philip'in cenazesi için İngiltere'ye giden Prens Harry'nin büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum gününü beklemeyerek erkenden ABD'ye döndüğü ortaya çıktı.

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22.04.2021 - 10:05

Prens Harry, büyükannesi Kraliçe Elizabeth'in doğum günü törenine katılmadan ABD'ye geri döndü.







Daily Mail'in haberine göre; Prens Harryi hamile eşi Meghan Markle ve ailesinin yanına dönmenin daha önemli olduğunu düşünerek 20 Nisan'da Los Angeles'a uçtu.







Kraliçe Elizabeth dün 95. yaşına girdi. Ancak Prens Philip'in ölümü ve corona virüs nedenleriyle geleneksel kutlamaların birçoğu yapılmadı.







Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Prens Philip'in cenazesinde araları açık olan Prens Harry ile ağabeyi Prens William, tören çıkışında yan yana yürüyerek bir süre sohbet etmişti.







İkilinin görüşmelerinin bununla sınırlı olmadığı ve kardeşlerin cenaze sonrası iki saat görüştüğü de İngiliz medyasında yer almıştı.