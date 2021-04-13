Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenazesi için karantinayı delecek

KARANTİNAYI DELMESİNE NEDEN İZİN VERİLİYOR?

Peki Prens Harry’nin ülkeye giriş yapan herkese uygulanan 10 günlük karantina kuralını neden ihlal etmesine göz yumuluyor? İngiliz hükümeti, karantina istisnası olarak aile üyesi ya da bir arkadaşın cenazesine gidilmesine izin veriyor. Ancak bu istisnai durumda, cenaze sonrasında kişisel izolasyonun sürdürülmesi isteniyor.