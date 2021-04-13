Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenazesi için karantinayı delecek

ntv.com.tr 13.04.2021 - 07:02
Kraliyet görevlerini bırakma kararı almasının ardından karısı Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte ABD’ye taşınan Prens Harry, 99 yaşında hayatını kaybeden dedesi Prens Philip’in cenazesi için İngiltere’ye döndü.
Cuma günü hayata veda eden Prens Philip’in 17 Nisan Cumartes günü yapılacfak cenaze töreni için İngiltere’ye dönüşü, Harry’nin kraliyetten ayrılmasının ardından ülkesine gerçekleştirdiği ilk seyahat oldu.
10 Nisan’da İngiltere’ye ayak basacağı bilinen 36 yaşındaki Harry’nin, ülkedeki 10 günlük karantina kuralına uymamasına rağmen 17 Nisan’daki törene katılmasına izin verildiği öğrenildi.
Buckingham Sarayı, Harry’nin 10 Nisan’da ülkeye tek başına giriş yapacağı, ancak ikinci çocuğuna hamile olan Meghan Markle’ın doktorunun tavsiyesi nedeniyle uçuş yapamayacağını ve ABD’de kalacağı haberini doğrulaşmıştı.
İngiliz basını, Prens Harry'nin karantina sürecini daha önce Meghan Markle ile birlikte yaşadıkları Frogmore Kır Evi'nde geçireceğini yazdı.
KARANTİNAYI DELMESİNE NEDEN İZİN VERİLİYOR?
Peki Prens Harry’nin ülkeye giriş yapan herkese uygulanan 10 günlük karantina kuralını neden ihlal etmesine göz yumuluyor? İngiliz hükümeti, karantina istisnası olarak aile üyesi ya da bir arkadaşın cenazesine gidilmesine izin veriyor. Ancak bu istisnai durumda, cenaze sonrasında kişisel izolasyonun sürdürülmesi isteniyor.
Seyahat kuralı gereği Prens Harry’nin, uçuştan üç gün önce Covid-19 testi yaptırdığı ve negatif sonucunu göstererek seyahat edebildiği düşünülüyor.
30 KİŞİLİK CENAZE TÖRENİ
Buckingham Sarayı, Edinburg Dükü Prens Philip’in Windsor Kalesi’nde yapılacak cenaze törenine 30 kişinin katılacağı açıkladı. Törene Prens Harry’nin de katılacağını duyuran Buckingham, 30 kişilik konuk listesinde başka kimlerin bulunduğunu ise açıklamadı.
TABUTUNU KENDİ TASARLADI
Windsor Kalesi’ndeki St George’s Şapeli’nde cenaze töreni başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilirken, Prens Philip’in tabutunun kendisi tarafından özel olarak tasarlanmış bir Land Rover ile taşınacağı aktarıldı.
Prens Philip’in önümüzdeki cumartesi günü yapılacak cenaze törenine, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiliz halkının katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Törende Covid-19 kurallarına tamamen bağlı kalınacağı ve konukların sosyal mesafe kurallarını koruyacağı kaydedildi.