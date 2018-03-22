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Prens Harry düğüne üç eski sevgilisini çağıracak

ntv.com.tr

Prens Harry’nin ABD’li oyuncu Meghan Markle ile düğününe eski sevgililer damga vuracak.

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    Prens Harry’nin, Meghan Markle ile 19 Mayıs’ta gerçekleşecek düğününe üç eski kız arkadaşını çağıracağı iddia edildi.

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    Windsor Kalesi’ndeki St George Şapeli’nde yapılacak düğünün davetli listesine Chelsy Davy ve Cressida Bonas’ın eklendiği öğrenildi.

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    Son olarak da Harry’nin eski sevgilisi Ellie Goulding’in, erkek arkadaşı Caspar Jopling ile birlikte davet edildiği öne sürüldü.

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    İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Ellie, Harry ile dost olarak kaldı ve düğün için çok heyecanlı” dedi.

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    Şarkıcı ve söz yazarı olan Goulding’in düğünde şarkı söylemesinin beklenmediği, sadece arkadaşının düğününe davetli olarak katılacağı belirtildi. Goulding’in ayrıca Prenses Eugenie ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor.

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    Geçen ay Prens Harry’nin bir arkadaşının Daily Mail’e verdiği bilgiye göre eski sevgilileri Chelsy Davy ve Cressida Bonas da düğünde yer alacak.

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    Prensin iki eski kız arkadaşıyla da iyi arkadaş olduğu, Meghan Markle’ın da düğündeki eski sevgilileri sorun etmeyeceği ileri sürüldü.

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    Düğüne ayrıca Meghan Markle’ın oyuncu arkadaşları Millie Mackintosh, Sophie Ellis-Bexter, Patrick J Adamsand, Troian Bellasario, Gabriel Macht gibi isimler de katılacak.

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    Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un da düğüne katılmak için iki konserini iptal ettiği öğrenildi.

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