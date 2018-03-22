Prens Harry düğüne üç eski sevgilisini çağıracak
ntv.com.tr
Prens Harry’nin ABD’li oyuncu Meghan Markle ile düğününe eski sevgililer damga vuracak.
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Prens Harry’nin, Meghan Markle ile 19 Mayıs’ta gerçekleşecek düğününe üç eski kız arkadaşını çağıracağı iddia edildi.
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Windsor Kalesi’ndeki St George Şapeli’nde yapılacak düğünün davetli listesine Chelsy Davy ve Cressida Bonas’ın eklendiği öğrenildi.
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Son olarak da Harry’nin eski sevgilisi Ellie Goulding’in, erkek arkadaşı Caspar Jopling ile birlikte davet edildiği öne sürüldü.
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İngiliz The Sun gazetesine konuşan bir kaynak, “Ellie, Harry ile dost olarak kaldı ve düğün için çok heyecanlı” dedi.
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Şarkıcı ve söz yazarı olan Goulding’in düğünde şarkı söylemesinin beklenmediği, sadece arkadaşının düğününe davetli olarak katılacağı belirtildi. Goulding’in ayrıca Prenses Eugenie ile de yakın arkadaş olduğu biliniyor.
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Geçen ay Prens Harry’nin bir arkadaşının Daily Mail’e verdiği bilgiye göre eski sevgilileri Chelsy Davy ve Cressida Bonas da düğünde yer alacak.
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Prensin iki eski kız arkadaşıyla da iyi arkadaş olduğu, Meghan Markle’ın da düğündeki eski sevgilileri sorun etmeyeceği ileri sürüldü.
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Düğüne ayrıca Meghan Markle’ın oyuncu arkadaşları Millie Mackintosh, Sophie Ellis-Bexter, Patrick J Adamsand, Troian Bellasario, Gabriel Macht gibi isimler de katılacak.
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Ünlü İngiliz şarkıcı Elton John’un da düğüne katılmak için iki konserini iptal ettiği öğrenildi.