Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın

Prens Harry, keyif alınan bir işte çalışmanın önemli olduğunu ve akıl sağlığı için acınası bir kariyeri bırakmanın tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Haberler 07.12.2021 - 15:21

Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın - 1

Sussex Dükü , Fast Company dergisine verdiği röportajda pandemi dönemindeki işten ayrılmaların hepsinin kötü olmadığını söyledi.

Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın - 2

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan Prens Harry, akıl sağlığına odaklanan BetterUp isimli startup'ta "Aslında bu öz farkındalıkla gelen değişim ihtiyacının bir göstergesi. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi kendilerine neşe getirmeyen işlerde sıkışıp kaldı ve şimdi akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey" diye konuştu.

Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın - 3

Independent Türkçe'nin haberine göre; Harry pandeminin ortasında işlerini bırakan kişilerin çok ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini de sözlerine ekledi.

Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın - 4

Prens Harry "Görünürde bu son birkaç yıl tüm bu sorunları ön plana çıkarmış gibi dursa da gerçek şu ki bu mücadeleler ve sorunlar bir süredir demleniyor. Akıl sağlığı uyanışının henüz başındayız" dedi.

Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın - 5

Twitter'da bazı kullanıcılar ifadelerinden ötürü Prens Harry'yi övdü. Harry'yi pek çok kişinin yaşadığı zorlukları küçümsediği gerekçesiyle eleştirenler de vardı.

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