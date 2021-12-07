Prens Harry: Eğer işinizden keyif almıyorsanız bırakın

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakan Prens Harry, akıl sağlığına odaklanan BetterUp isimli startup'ta "Aslında bu öz farkındalıkla gelen değişim ihtiyacının bir göstergesi. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi kendilerine neşe getirmeyen işlerde sıkışıp kaldı ve şimdi akıl sağlıklarını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu kutlanacak bir şey" diye konuştu.



