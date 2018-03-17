Prens Harry evlilik sözleşmesini imzalamayı reddetti
ntv.com.tr
İngiltere tahtının 5. sıradaki varisi Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’a güvenin tam olduğu ve 42 miyon dolar serveti bulunan prensin çiftin mal paylaşımını düzenleyen herhangi bir sözleşmeyi imzalamayacağı belirtildi.
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1İngiltere Prensi Harry’nin ABD’li nişanlısı Meghan Markle ile evliliğinden önce “mal rejimi sözleşmesi”ni imzalamayı reddettiği açıklandı.
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İngiliz basınına kouşan 33 yaşındaki prensin arkadaşı konu hakkında, “Harry’nin kafasında evlilik sözleşmesini gerektirecek hiçbir kuşku yok. O sadece bir kez evleneceğine ve evliliğinin hayatının sonuna kadar süreceğine inanıyor, bu yüzden herhangi bir mal paylaşmı sözleşmesine gerek duymuyor” ifadelerini kullandı.
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Prens Harry’nin annesi Prenses Diana’dan kalan 18 milyon dolarlık miras ile toplam servetinin 42 milyon doları bulduğu iddia ediliyor.
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436 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Markle'ın serveti ise daha 5 buçuk milyon dolar olarak açıklanmıştı.
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İngiltere kraliyet ailesinin veliahtı Prens Harry ile ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın 2 bin 640 davetlinin katılacağı düğün töreni 19 Mayıs’ta St. George's Şapeli'nde gerçekleşecek.
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