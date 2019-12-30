Prens Harry ile Meghan Markle'ı restorana almadılar iddiası 

Kanada'da deniz ürünleriyle meşhur olan bir restorada akşam yemeği planı yapan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın restoran tarafından reddedildiği öne sürüldü.
Restoranın Kraliyet ailesi üyesi kişiler için alınması gereken güvenlik önlemlerinden rahatsızlık duyduğu ve bu nedenle çifti geri çevirdiği bilgisi kaydedildi.
Kraliçe'nin verdiği Noel yemeğine katılmama kararı alan ikili yeni yılı Kanada'da karşılayacak.
İkili son olarak İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği Noel karesinde fotoğraflarının olmamasıyla gündeme gelmişti.