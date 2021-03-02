Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi?

Prens Harry ve Meghan Markle görüşmesinin, ünlü TV'ci Oprah Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi röportaj olduğu belirtildi. Winfrey ise seyircilerine röportajla ilgili olarak "şoke edici açıklamalar" yer aldığı sözünü verdi. Ayrıca Harry ile Meghan'a sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar konusunda da herhangi bir sınırlama olmadığını belirtti.

Harry ile Meghan röportajının fragmanları yayınlandıktan sonra kraliyet ailesi uzmanları da yorumlar yapmaya başladı. Prens Charles ve Prens Philip ile ilgili biyografi kitaplarıyla tanınan Robert Jobson, ekranda gördüklerini melodramatik bir saçmalık olarak nitelendirdi.