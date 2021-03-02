Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi?

Prens Harry ile Meghan Markle'ın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdiği röportaj henüz yayınlanmadı, sadece tanıtımları ekrana geldi ama konuşulanlar şimdiden büyük yankı uyandırdı. Kraliyet uzmanları, Oprah Winfrey'i, Kraliçe 2. Elizabeth'i mafya liderine benzetmekle suçlayanlar bile oldu.

02.03.2021 - 10:12

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi? - 1
Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'e verdikleri merakla beklenen röportajın tanıtım fragmanı ses getirdi. Daha önce CBS tarafından 7 Mart'ta 90 dakika olarak yayınlanacağı belirtilen röportajın süresinin de 2 saate çıkarıldığı açıklandı. Bu kararda, kanalın, her 30 saniye için alacağı reklam gelirini 200 bin dolara çıkarma amacının yaptığı ileri sürüldü. Röportajın süresinin uzatıldığının açıklanmasından sonra da İngiliz Kraliyet Ailesi'ne yönelik çok çarpıcı bir yorum daha geldi: "İşte şimdi korksanız iyi olur."


Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi? - 2

Prens Harry ve Meghan Markle görüşmesinin, ünlü TV'ci Oprah Winfrey'in şimdiye kadar yaptığı en iyi röportaj olduğu belirtildi. Winfrey ise seyircilerine röportajla ilgili olarak "şoke edici açıklamalar" yer aldığı sözünü verdi. Ayrıca Harry ile Meghan'a sorulan sorular ve verdikleri yanıtlar konusunda da herhangi bir sınırlama olmadığını belirtti.

Harry ile Meghan röportajının fragmanları yayınlandıktan sonra kraliyet ailesi uzmanları da yorumlar yapmaya başladı. Prens Charles ve Prens Philip ile ilgili biyografi kitaplarıyla tanınan Robert Jobson, ekranda gördüklerini melodramatik bir saçmalık olarak nitelendirdi.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi? - 3
Jobson, Kraliçe 2. Elizabeh ve Kraliyet Ailesi'nin "mafya ailesi" olmadığını da belirterek Harry'nin karısının güvenliğinden endişe ettiği sözlerini de eleştirdi. Robert Jobson "Meghan çalışan bir kraliyet ailesi üyesiyken Scotland Yard tarafından korunuyordu, Harry de bunu biliyordu" dedi. Yazar, Oprah Winfrey'in Markle'a sorduğu "sessiz misiniz, susturuldunuz mu" sorusunun da saçmalık derecesinde gülünç olduğunu ileri sürdü. Bu röportajın, İngiliz kraliyet ailesinin ve ülkenin saygınlığına mal olacağını da ileri sürdü.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi? - 4
Bir başka kraliyet uzmanı olan Richard Fitzwilliams da röportajın önceden açıklandığı gibi 90 dakika değil 2 saat yayınlanacak olmasının ise Buckingham Sarayı'ı korkutabileceğini belirtti. Fitzwilliams, Harry ile Meghan'ın kraliyet ailesiyle bağlantılı kurum yöneticiliklerinin ellerinden alınmasına kızgın oldukları için böyle bir röportaj verip vermediklerini merak ettiğini de ekledi.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajına sert eleştiri: Kraliçe mafya lideri mi? - 5
Page Six'te yer alan habere göre Prens Harry ile Meghan Markle, bu röportaj için para almadı. Ancak, uzmanlara göre Winfrey ile yapılan bu görüşme, Harry ile Meghan'ın, bir takım yayıncılık devleriyle yaptıkları anlaşmanın bir parçası.

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