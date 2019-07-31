Prens Harry istediği çocuk sayısını açıkladı
ntv.com.tr
Meghan Markle’ın konuk editör olduğu İngiliz Vogue dergisi için röportaj veren Prens Harry, en fazla kaç çocuk istediğini söyledi. Harry'nin çocuk sayısı planlamasını iklim değişikliğiyle bağlantılandırması eleştiri konusu oldu.
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Prens Harry, Meghan Markle ile birlikte en fazla iki çocuk istediklerini açıkladı.
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Meghan Markle’ın konuk editör olduğu İngiliz Vogue dergisinin özel sayısında çevreci Dr. Jane Goodall ile söyleşen 34 yaşındaki Harry, iklim değişikliğinin ‘korkunç’ etkilerinden bahsederek, sadece bir çocuk daha yapacaklarını söyledi.
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6 Mayıs’ta oğlu Archie’yi kucağına alan Prens Harry, baba olduktan sonra dünyayı daha farklı görmeye başladığını, en fazla iki çocuk sahibi olarak çevreyi koruyacaklarını söyledi. Prens, daha az çocuk sahibi olarak dünyadaki karbon ayak izinin azaltılabileceğini belirtti.
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Bununla birlikte Harry’nin ağabeyi Prens William’ın üç çocuğu bulunuyor. Eşi Kate Middleton’ın dördüncü çocuğa hamile olduğu söylentileri de bugünlerde yayılıyor.
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Kraliçe Elizabeth’in de Prens Charles, Prens Andrew, Prens Edward ve Prens Anne olmak üzere dört çocuğu bulunuyor. Kardeşlerin her birinin ikişer çocuğu var.
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İngiliz basını, doğaya daha az zarar vermek için çocuk sayısını ‘en fazla iki’ olarak belirleyen Prens Harry ile Meghan Markle’ın dünyayı dolaşmaları ve bunu yaparken de özel jet kullanmalarını eleştirdi.
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Şubat ayında Meghan Markle, baby shower partisi yapmak için New York’a özel jetle uçmuş, yakın arkadaşlarıyla geceliği 75 bin dolar olan bir teras katı dairede konaklamıştı.