Prens Harry izin versin diye Meghan Markle'ın gözünün içine bakıyor

01.10.2021 - 10:07
Kate ile William'ın vücut dillerinde, davranışlarında çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirten Believingbruce, bunu da "Yansıtma" diyerek nitelendirdi
Believingbruce "Her ikisi de küçük ve yumuşak dokunuşlarla, aşağıya yönelen bakışlarıyla, ilgi odağı olma konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor. Yine aynı şekilde, bir konuşma sırasında liderliği alma konusunda da destek oluyorlar" dedi.
Believingbruce, vücut dillerine bakarak, Kate ile William arasında ortak bir ilişki olduğunu savundu.