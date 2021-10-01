Prens Harry izin versin diye Meghan Markle'ın gözünün içine bakıyor

Vücut dil uzmanları bu hafta katıldıkları etkinliklerle gündemde olan Prens Harry-Meghan Markle ve Prens William-Kate Middleton çiftini mercek altına aldı. Buna göre bir çift, gittikleri her yerde sanki birbirlerinden bir dakika ayrılırlarsa dünyanın sonu gelecekmiş gibi davranıyor. Diğeri ise küçük bakışlar, kaçamak dokunuşlarla ama genellikle birbirlerinden uzak durarak daha bağımsız bir görünüm sergiliyor.

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01.10.2021 - 10:07

Bu kez William ile Kate ve Harry ile Meghan'ın toplum içindeki davranışlarını inceleyip nasıl bir ilişki yaşıyor olabileceklerini masaya yatıran ise Believeinbruce adlı internet sitesiyle tanınan vücut dili uzmanı.





Sitesindeki takma ismiyle tanınan Believingbruce, iki çiftin ilişkileri arasında gerçekten çok büyük farklar olduğunu vurguladı. Her iki çiftin de sözsüz iletişimlerine odaklanan vücut dili uzmanı Believingbruce; Kate ile William arasında destekleyici bir iletişim olduğunu, buna karşılık Harry ile Meghan arasında bir tür itaat ilişkisi bulunduğunu savundu.

Kate ile William'ın vücut dillerinde, davranışlarında çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirten Believingbruce, bunu da "Yansıtma" diyerek nitelendirdi

Believingbruce "Her ikisi de küçük ve yumuşak dokunuşlarla, aşağıya yönelen bakışlarıyla, ilgi odağı olma konusunda birbirlerini cesaretlendiriyor. Yine aynı şekilde, bir konuşma sırasında liderliği alma konusunda da destek oluyorlar" dedi.

Believingbruce, vücut dillerine bakarak, Kate ile William arasında ortak bir ilişki olduğunu savundu.

Harry ve Meghan'ın vücut dilinin ise bunun tam tamına zıttı olduğunu belirtti. Harry'nin, Meghan'a karşı itaatkar davranışlar sergilediğini söyledi Believingbruce. "William, karısı Kate'ı kısa süreli bakışlar atarken Harry daha uzun süreli, sanki ondan yeşil ışık yaktığını gösteren bir hareket bekleyerek bakıyor" diye konuştu.

Harry'nin bu şekilde, herhangi bir şey yapmak için Meghan'dan izin çıktığı hissine kapıldığını ileri sürdü.

Believingbruce, William ile Kate'in birbirlerine yönelik hafif dokunuşlarının yerini Harry ile Meghan'da ise uzatılmış bir okşamanın aldığını söyledi.

Buna örnek olarak Meghan'ın elini Harry'nin sırtına koymasını ve uzun süre orada tutmasını gösterdi. Vücut dili uzmanı bu hareketin de kontrolü elinde tutan kişinin Meghan olduğunu gözler önüne serdiğini belirtti.





Believingbruce "Bu durum genellikle Meghan bir şey söylemek üzereyken ya da bir şey söyleyip bitirdiğinde, avucunun sert hareketiyle Harry'yi de bu duruma uymaya çağırdığında görülüyor" dedi. Vücut dili uzmanı Believingbruce, bu hareketin Oprah Winfrey röportajında da sık sık tekrarlandığını vurguladı.

Markle'ın bu şekilde sanki sözcüklere ihtiyaç duymadan "Evet Harry, buna katılıyorsun, değil mi Harry" dediğini ileri sürdü.

Vücut dili uzmanı, iki çiftin ilişkisini özetlerken de William ile Kate'in ilişkisini "bir yetişkin ilişkisi" Harry ile Meghan'ın ilişkisini de " ebeveyn- çocuk ilişkisi" olarak nitelendirdi.

İşte iki çiftin vücut dillerinin mercek altına alnıdığı anlar...