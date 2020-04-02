Prens Harry kitabının yazarı Angela Levin konuştu: İkisi de bencilleşti

Kraliyet Ailesi'nin biyografilerini ve Harry-Bir Prensle Konuşmalar adlı kitabı kaleme alan Angela Levin, Prens Harry ile Meghan Markle, hakkında konuştu. "İkisi de bencilleşti" diyen Levin, "Şımarık yeni yetmeler gibi davranıyorlardı" ifadelerini kullandı.

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02.04.2020 - 10:35

Kraliyet Ailesi üyelerinin biyografilerini kaleme alan Angela Levin, çiftin 30'lu yaşlarının ikinci yarısına gelmelerine rağmen "Şımarık yeni yetmeler gibi" davrandığını ileri sürdü.

Prens Harry'yi artık tanıyamadığını belirten Angela Levin "Önceliklerini belirleme konusunda 30'ların sonunda diğeri de ortasında iki yetişkin gibi değil yeni yetmeler gibi belirliyorlardı" diye konuştu.

Angela Levin, Tatler dergisi için kaleme aldığı yazıda 35 yaşındaki Prens Harry'nin hırçın, duygusuz ve açıkça görülebileceği gibi stres altında olduğunu belirtti.

Levin, Prens Harry'nin kimseye göstermese de ailesinden, ülkesinden ve askeri görevlerinden ayrılması nedeniyle içten içe gözyaşı döktüğünü ileri sürdü.

Meghan Markle ile nişanlandığı 2017 yılında uzun bir süre boyunca Prens Harry ile sık sık buluşan Angela Levin, onun karizmatik, sezgileri güçlü ve zeki olduğunu belirterek "Ama aynı zamanda huzursuz ve sorunluydu" dedi.

Angela Levin "Bu üzücü ama gerçek, Harry ve Meghan'ın tavırları gün geçtikçe 'ben merkezcil' hale gelmişti" diye konuştu.

Angela Levin'in Harry-Bir Prensle Konuşmalar adlı kitabı 2018'de yayınlanmıştı. Levin'in Harry-Bir Prensin Biyoğrafisi adlı bir kitabı da bulunuyor.