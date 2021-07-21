Prens Harry kitap yazacak

NTV 21.07.2021 - 11:01
Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen ve kendi gelirini kazanmaya başlayan Prens Harry anılarını kaleme alıyor.
Prens ile kitap anlaşması yapan yayınevi, Harry'nin anılarını samimi ve kalpten olarak niteledi.
Prens Harry'nin karakterini şekillendiren deneyimlerini ve hayat derslerini kitapta okuyuculara aktaracağı belirtildi.
Prens’in çocukluk, askerlik dönemi, eş ve baba oluşuyla ilgili süreci de kitabında anlatacağı vurgulandı.
Prens Harry, 'Doğduğu prens olarak’ değil, ‘dönüştüğü kişi olarak' anılarını kaleme alacağını söyledi.
Harry'nin anılarını içeren kitap, gelecek yılın sonuna doğru piyasaya çıkacak.
20 MİLYON DOLAR İDDİASI
Prens’in yayıneviyle ne kadarlık bir anlaşma yaptığı açıklanmadı. -Ancak elde edeceği parayı hayır kurumlarına bağışlayacağı belirtiliyor.
İngiliz basınına göre Prens Harry kitap anlaşmasından 20 milyon dolara yakın para alacak.
Kraliyetten ayrılma kararı alarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, mart ayında ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'e verdikleri röportajda Kraliyet Ailesi’ni ırkçılıkla suçlamışlardı. Röportaj, Prens Harry'nin hem babası Prens Charles, hem de ağabeyi Prens William ile arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmıştı.
Öte yandan Archie adında iki yaşında oğulları olan ve 4 Haziran’da Lilibet Diana adını verdikleri kızları dünyaya gelen Sussex çifti, kızlarının vaftiz töreni için geçici bir süreliğine Londra'ya dönmek istedikleri haberleriyle gündemde.