Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı

Prens Harry, katıldığı bir panelde, ABD'de 6 Ocak'ta gerçekleşen Kongre Binası baskınından bir gün önce Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'e ulaşarak uyardığını anlattı.

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 12:15

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 1

’nin, ’ın CEO’su Jack Dorsey’e 6 Ocak’ta meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ABD’deki Kongre Binası baskınından bir gün önce ulaşarak uyardığı ortaya çıktı. Dün çevrimiçi bir panele katılan Harry, baskın öncesi Twitter üzerinden yapılan dezenformasyon ve yönlendirmeler nedeniyle Dorsey’u ulaştığını anlattı.

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 2

Panelde, Harry’ye, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ya da Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ile sosyal medya endişesi üzerine konuşup konuşmadığı sorulduğunda, Prens, “Jack ve ben 6 Ocak’tan bir gün önce mail’leştik ve onu, platformunun bir baskına izin verdiği şeklinde uyardım” dedi. Harry, “Bu mail, baskından bir gün önce gönderildi ve olay gerçekleşti. O günden sonra herhangi bir yanıt almadım” diye konuştu.

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 3

ABD başkanlık seçimleri sonrası, taraftarları, Joe Biden’ın seçilmesini kabullenmeyerek ABD Kongre Binası’nı basmıştı.

Komplo teorilerinin yayılmasında sosyal medyanın etkisi hala soruşturuluyor. 

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 4

O dönem, Trump’ın Twitter hesabı kapatılmıştı ve hesap halen açılmadı.

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 5

Prens Harry, medya ile kişisel deneyimini panelde anlatırken, “Yanlış bilgilendirme, küresel bir insanlık krizi. Ben bunu yıllardır kişisel olarak yaşıyorum ve artık bunun küresel çapta gerçekleştiğini izliyorum. Bu, sadece Amerika’yı değil dünyadaki herkesi etkiliyor” dedi.

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 6

“Bunun en korkunç yanı, bundan etkilenmek için çevrimiçi olmanıza gerek yok” diyen Harry, “Bu sorunun sosyal medyadan kaynaklanmadığını kabul etmek önemli” diye konuştu.

Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı - 7

Annesi Prenses Diana’yı bu cinnet hali nedeniyle kaybettiğini söyleyen Harry, “Çocuklarımın annesini aynı şeyden kaybetmemeye kararlıyım” ifadesini kullandı.

2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak eşi ile ABD’ye taşınan iki çocuk babası Prens Harry, internetin “nefret, ayrıştırma ve yalanlar” üzerine kurulu olduğunu söyledi.

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