Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı

Panelde, Harry’ye, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ya da Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ile sosyal medya endişesi üzerine konuşup konuşmadığı sorulduğunda, Prens, “Jack ve ben 6 Ocak’tan bir gün önce mail’leştik ve onu, platformunun bir baskına izin verdiği şeklinde uyardım” dedi. Harry, “Bu mail, baskından bir gün önce gönderildi ve olay gerçekleşti. O günden sonra herhangi bir yanıt almadım” diye konuştu.