Prens Harry, Kongre Binası baskınıyla ilgili Twitter CEO'su Jack Dorsey’i uyardığını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 10.11.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 10.11.2021 - 12:15
Prens Harry’nin, Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’e 6 Ocak’ta meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ABD’deki Kongre Binası baskınından bir gün önce ulaşarak uyardığı ortaya çıktı. Dün çevrimiçi bir panele katılan Harry, baskın öncesi Twitter üzerinden yapılan dezenformasyon ve yönlendirmeler nedeniyle Dorsey’u ulaştığını anlattı.
Panelde, Harry’ye, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ya da Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ile sosyal medya endişesi üzerine konuşup konuşmadığı sorulduğunda, Prens, “Jack ve ben 6 Ocak’tan bir gün önce mail’leştik ve onu, platformunun bir baskına izin verdiği şeklinde uyardım” dedi. Harry, “Bu mail, baskından bir gün önce gönderildi ve olay gerçekleşti. O günden sonra herhangi bir yanıt almadım” diye konuştu.
ABD başkanlık seçimleri sonrası, Donald Trump taraftarları, Joe Biden’ın seçilmesini kabullenmeyerek ABD Kongre Binası’nı basmıştı.
Komplo teorilerinin yayılmasında sosyal medyanın etkisi hala soruşturuluyor.
O dönem, Trump’ın Twitter hesabı kapatılmıştı ve hesap halen açılmadı.
Prens Harry, medya ile kişisel deneyimini panelde anlatırken, “Yanlış bilgilendirme, küresel bir insanlık krizi. Ben bunu yıllardır kişisel olarak yaşıyorum ve artık bunun küresel çapta gerçekleştiğini izliyorum. Bu, sadece Amerika’yı değil dünyadaki herkesi etkiliyor” dedi.
“Bunun en korkunç yanı, bundan etkilenmek için çevrimiçi olmanıza gerek yok” diyen Harry, “Bu sorunun sosyal medyadan kaynaklanmadığını kabul etmek önemli” diye konuştu.
Annesi Prenses Diana’yı bu cinnet hali nedeniyle kaybettiğini söyleyen Harry, “Çocuklarımın annesini aynı şeyden kaybetmemeye kararlıyım” ifadesini kullandı.
2020 yılında kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile ABD’ye taşınan iki çocuk babası Prens Harry, internetin “nefret, ayrıştırma ve yalanlar” üzerine kurulu olduğunu söyledi.