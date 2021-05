Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

Cuma günü erken saatlerde Apple TV’de yayınlanan The Me You Can't See: A Path Forward bölümünde 2014 yılında intihar eden dört Oscar ödüllü Robin Williams’ın oğlu da katıldı.

Sussex Dükü ve Robin Williams'ın oğlu Zachary, halkın gözü önünde olan bir aile üyesinin yas tutmasının zorluklarından bahsetti.