Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

ntv.com.tr 28.05.2021 - 15:36
Prens Harry ve Oprah Winfrey, Apple+ platformunda yayınlanan ‘The Me You Can’t See’ serisi için bonus bir bölüm yayınladı.
Harry bu bölümde, Oprah’a programı çektikten sonra, zihinsel sağlık ve intihar gibi konuları tartışmak için kendini daha donanımlı hissettiğini söyledi.
Dük yeni bölümde, Glenn Close ile ailelerin 'utançtan' dolayı akıl sağlığı sorunları hakkında nasıl açıkça konuşamadıklarını anlattı. Ayrıca programın bu bölümüne, ünlü aktör Robin Williams’ın oğlu Zachary Pym Williams da bağlandı.
Harry ve Williams, babasının intiharı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Harry, iklim değişikliğinin akıl sağlığı ve depresyonla ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğuna inandığını belirtti.
Cuma günü erken saatlerde Apple TV’de yayınlanan The Me You Can't See: A Path Forward bölümünde 2014 yılında intihar eden dört Oscar ödüllü Robin Williams’ın oğlu da katıldı.
Sussex Dükü ve Robin Williams'ın oğlu Zachary, halkın gözü önünde olan bir aile üyesinin yas tutmasının zorluklarından bahsetti.
Prens Harry, daha önce Meghan'ın kendini öldürmeyi planladığını itiraf ettikten sonra intihar hakkında daha samimi bir şekilde konuştu.
Oprah ile konuşan Prens, kendisinehayatını sonlandırmayı düşündüğünü söyleyen birine nasıl yanıt vereceği konusunda artık daha donanımlı hissettiğini söyledi.