Prens Harry: Örtbas etmekte inanılmaz derecede iyiler

Dük yeni bölümde, Glenn Close ile ailelerin 'utançtan' dolayı akıl sağlığı sorunları hakkında nasıl açıkça konuşamadıklarını anlattı. Ayrıca programın bu bölümüne, ünlü aktör Robin Williams’ın oğlu Zachary Pym Williams da bağlandı.

Harry ve Williams, babasının intiharı üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Harry, iklim değişikliğinin akıl sağlığı ve depresyonla ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğuna inandığını belirtti.