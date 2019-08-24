Prens Harry özel uçakla Prens William ekonomik uçtu
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir hafta içinde üç kez özel jetle seyahat etmesi ve İngilizlerin tepkisine yol açmasının ardından Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton ile çocukları Norwich kentinden İskoçya'ya ucuz havayolu şirketi Flybe ile uçtu.
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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir hafta içinde üç kez özel jetle seyahat etmesi İngilizlerin tepkisine yol açtı. İngiliz basını, çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren kraliyet çiftinin lüks tercihleriyle tezat oluşturmasına vurgu yaptı.
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Bu gelişmelerin ardından İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci varisi Prens William ve Cambridge Düşesi eşi Kate Middleton ile çocukları Norwich kentinden İskoçya'ya ucuz havayolu şirketi Flybe ile uçtu.
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Şirketin internet sitesine göre Norwich-Aberdeen uçuş biletleri için 73 sterlin (yaklaşık 513 TL) ödendi.
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Geçtiğimiz günlerde özel uçakla İbiza'ya giden Prens Harry ve Megan Markle'a sosyal medyada ağır eleştiriler yöneltilmişti.
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Temmuz'da Instagram hesabında "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" diyen Prens Harry, sosyal medyada iki yüzlü davranmak ve samimi olmamakla suçlandı.