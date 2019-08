Prens Harry özel uçakla Prens William ekonomik uçtu

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bir hafta içinde üç kez özel jetle seyahat etmesi İngilizlerin tepkisine yol açtı. İngiliz basını, çevre konusunda duyarlı olduklarını her fırsatta dile getiren kraliyet çiftinin lüks tercihleriyle tezat oluşturmasına vurgu yaptı.

Temmuz'da Instagram hesabında "Dünyamızda yaklaşık 7,7 milyar kişi yaşıyor. Her bir seçim, her bir karbon ayak izi, her bir eylem fark yaratır" diyen Prens Harry, sosyal medyada iki yüzlü davranmak ve samimi olmamakla suçlandı.