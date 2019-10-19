Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'dan duygusal itiraflar
Kraliyet yaşantısına uyum sağlayamamakla suçlanan Sussex Düşesi Meghan Markle ve Prens Harry bir belgesel kanalı için verdikleri röportajda duygusal anlar yaşadı. Sunucunun sorduğu "Zihinsel ve fiziksel sağlığın nasıl?" sorusuna, "Bunu daha önce kimse sormadı, teşekkür ederim' yanıtını veren Meghan, medyanın hamileliği ve anne olmasıyla ilgili acımasız davrandığını söyledi.
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İngiliz Prens Harry (35) ile Düşes Meghan (38) 10 günlük Afrika gezisinden sonra bir belgesel kanalına verdikleri röportajda şaşırtıcı itiraflarda bulundu.
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Prens Harry "Gördüğüm her fotoğraf makinesi duyduğum her flaş sesi bana annemi (Lady Diana) hatırlatıyor" derken sesi titredi.
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Sussex Düşesi Meghan Markle ise program sunucusu Tom Bradby'e adeta içini döktü.
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Gazeteci Tom Bradby'in "Fiziksel ve zihinsel olarak nasılsın Meghan?" sorusu karşısında düşes, medya baskısı nedeniyle sahne arkasında olanların pek de iyi olmadığını itiraf ederek şöyle konuştu:
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"Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Özellikle bir kadın olarak bu çok zor. Yeni evlenmiş olmak ve yeni anne olmak medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor" dedi"
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Markle "Bütün kadınlar özellikle hamilelik döneminde savunmasızdırlar. Bu bir kadına yapılabilecek en kötü şey" diye konuştu.