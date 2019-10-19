Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'dan duygusal itiraflar

Gazeteci Tom Bradby'in "Fiziksel ve zihinsel olarak nasılsın Meghan?" sorusu karşısında düşes, medya baskısı nedeniyle sahne arkasında olanların pek de iyi olmadığını itiraf ederek şöyle konuştu:

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"Bunu sorduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl olduğumu soran çok az kişi var. Özellikle bir kadın olarak bu çok zor. Yeni evlenmiş olmak ve yeni anne olmak medya ve halkın baskısıyla bunların üstesinden gelmek çok zor" dedi"



