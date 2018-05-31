Prens Harry ve Meghan Markle 40 milyon liralık hediyeyi iade etti
ntv.com.tr
Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin (40 milyon TL) değerindeki düğün hediyelerini iade etti.
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19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı’na pahalı hediyeler gönderdi.
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Kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.
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Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor.
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Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor.
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Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti.
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Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.
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Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).