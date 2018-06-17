Prens Harry ve Meghan Markle düğünün ilgi odağı oldu
ntv.com.tr
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle, Prenses Diana’nın yeğeni Celia McCorquodale’in Lilconshire’daki düğününe katıldı. Geçen ay görkemli bir düğünle dünya evine giren Harry ve Markle, kuzenlerinin düğününde ilgi odağı olup, gelin ve damattan rol çaldı.
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1İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve geçen ay evlendiği Meghan Markle, Prenses Diana’nın yeğeni Celia McCorquodale’in Lilconshire’da düzenlenen evlilik törenine katıldı.
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Prens Harry’nin kuzeninin düğünü için Oscar De La tasarımı 3922 sterlin (yaklaşık 25 bin Türk lirası) değerinde mavi çiçekli bir elbise tercih eden 36 yaşındaki Markle, tüm dikkatleri üzerinde topladı.
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Davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Sussex Dükü ve Düşesi, düğünde gelin ve damattan rol çaldı.
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Diğer taraftan, 1997 yılında Paris’te geçirdiği bir trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana’nın büyük ablası Lady Sarah McCorquodale’nın kızı Celia McCorquodale, gelinliğini teyzesinin tacıyla tamamlaması dikkat çekti.
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5Prenses Diana 1981 yılında Prens Charles ile evlenirken aynı tacı takmıştı.
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