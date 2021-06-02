Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde çatlak

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın hayal kırıklığı yaşadığı, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü.

Abone ol Paylaş









02.06.2021 - 06:33

Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj sırasında, ailenin diğer üyeleriyle yaşadıkları zorlukları anlatırken de hep birbirlerine destek oldular. Hayranları için aşkın vücut bulmuş hali olan Prens Harry ile Meghan Markle cephesinden inanılması güç, bir iddia geldi. İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değil. Bu iddialara göre Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlar.

Harry ile Meghan'ın 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü. Bu durumun da çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.

Bu haberlere göre eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ABD'ye döndüğünde önüne kırmızı halılar serileceğini düşünüyordu. Fakat gerçekte karşılaştıkları pek de öyle olmadı. Her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi bu iddialara göre.

Öte yandan doğup büyüdüğü ülkeyi geride bırakan Prens Harry'nin de Hollywood hayatına çok da iyi uyum sağlayamadığı ileri sürülüyor. Bu durum da eşi Meghan Markle'ın gerilim yaşamasına neden oluyor. Basına yansıyan bu iddialara göre aslında Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesindeki sorumluluklarından uzaklaşmaktan dolayı mutlu.

Vaktini oğlu Archie ile oynayarak, köpeğini kumsalda gezdirerek geçiriyor. Ama bu iddialara göre Meghan Markle, kocasının da tıpkı kendisi gibi vaktinin büyük bölümünü iş bağlantıları kovalayarak geçirmesini istiyor. Bu tezatlık da çiftin arasında bir gerilim doğmasına neden oluyor.





Harry'nin potansiyel iş bağlantılarının yanı sıra kendi arkadaşlarıyla kaynaşmaya çalışmaması da Meghan Markle'ı rahatsız eden ayrıntılar arasında.





Bu arada Meghan Markle'ın, kocasının hep aynı grip takım elbiseyi ya da tişörte giymesinden, sürekli beyzbol şapkası takmasından da çok hoşlanmıyor. Yine bu iddialara göre bir prens ile evlenen Markle, eşinin de bir prens gibi davranmasını istiyor.





Bu arada Harry'ye en büyük desteği de Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'in verdiği konuşulanlar arasında. Kızının, herkesi yönlendirmeyi, kontrol altında tutmayı seven karakterinin, damadı için zor olduğunu bilen Ragland da Harry'ye destek veriyor. Bu iddialara göre Doria Ragland, kısa sürede Harry'nin en yakın arkadaşı oldu.