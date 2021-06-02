Prens Harry ve Meghan Markle evliliğinde çatlak

02.06.2021 - 06:33
Oprah Winfrey ile yaptıkları röportaj sırasında, ailenin diğer üyeleriyle yaşadıkları zorlukları anlatırken de hep birbirlerine destek oldular. Hayranları için aşkın vücut bulmuş hali olan Prens Harry ile Meghan Markle cephesinden inanılması güç, bir iddia geldi. İngiliz ve Avustralya basınında yer alan bazı haberlere göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın hayatı, dışarıdan göründüğü kadar mutlu değil. Bu iddialara göre Harry ile Meghan, durmadan tartışıyorlar, kavga ediyorlar.
Harry ile Meghan'ın 27.5 milyon dolarlık malikanelerinde çok da fazla huzur dolu bir hayat sürmediği, deyim yerindeyse birbirlerini yedikleri öne sürüldü. Bu durumun da çiftin iki yıllık evliliğinde bazı çatlaklara yol açtığı da basına yansıyan duyumlar arasında.
Bu haberlere göre eski bir oyuncu olan Meghan Markle, ABD'ye döndüğünde önüne kırmızı halılar serileceğini düşünüyordu. Fakat gerçekte karşılaştıkları pek de öyle olmadı. Her ne kadar çift, bazı dijital yayın platformlarıyla milyon dolarlık anlaşmalar yapmış olsa da bunlar da Markle'ın hayalleriyle tam örtüşmedi bu iddialara göre.