Prens Harry ve Meghan Markle ilk kez sarayın balkonunda
ntv.com.tr
Düğünü Londra’nın dışında yaparak ve bu nedenle Buckingham Sarayı’nın balkonuna çıkmayarak bir geleneği yıkan Prens Harry ve Meghan Markle, ilk kez Kraliçe’nin doğum gününde balkona çıkacak.
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Prens Harry (33) ile Meghan Markle (36), Kraliçe Elizabeth’in doğum gününde ilk kez Buckingham Sarayı’nın balkonunda görünecek.
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Yeni Sussex Dük ve Düşesi, diğer kraliyet mensuplarıyla birlikte balkon selamlamasına çıkacak.
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İkilinin balkona ilk kez çıkacak olması, düğünlerinde bir kraliyet geleneğini yıkmış olmalarından ileri geliyor.
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Çift, 19 Mayıs’ta gerçekleşen düğünlerini Londra’dan uzakta yaparak ve Buckingham Sarayı’nın balkonuna çıkmayarak bir geleneğe uymamıştı.
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Oysa Prens Charles ve Leydi Diana 1981 yılında, Prens Andrew ve Sarah Ferguson 1986 yılında, Prens William ile Kate Middleton da 2011 yılında evlendiklerinde Buckingham Sarayı balkonuna çıkarak halkı selamlamış ve ilk öpücük pozu vermişti.
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Şimdi balayında olan çift, Kraliçe Elizabeth’in 92’nci doğum günü kutlaması iin ilk kez balkonda yer alacak.
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Bu balkon selamlamasına Megham Markle’ın katılması, “aileye kabul edildiğinin mükemmel bir sembolü” olarak yorumlandı.
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Markle ve Prens Harry, Prens Cahrles’ın 70’inci doğum günü kutlaması için düğünlerinden üç gün sonra bahçe partisine katılmıştı.