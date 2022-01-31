Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik

Joe Rogan'ın, The Joe Rogan Experience adlı popüler podcast'i; corona virüs ile ilgili komplo teorileri ve aşıyla ilgili dezenformasyon yaymakla suçlanıyor. Öyle ki Neil Young platformu "Ya Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam" ültimatomu verdi. Ancak bu tehdit ters tepti ve Spotify, rock efsanesinin müziğini platformdan kaldırdı. Bu hamlesinin ardından 2,1 milyar dolar değer kaybeden dijital müzik platformu şimdi de Prens Harry ve Meghan Markle'ın hedefinde.





