Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik

Spotify, Joe Rogan'ın podcast'leri yüzünden eleştirilerin hedefinde... Prens Harry ve Meghan Markle da Neil Young'ın platformu terk etmesinin ardından 2,1 milyar dolar değer kaybeten şirketi dezenformasyona ev sahipliği yapmaması gerektiği konusunda uyardı.

Haberler 31.01.2022 - 13:44

Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik - 1

Joe Rogan'ın, The Joe Rogan Experience adlı popüler podcast'i; corona virüs ile ilgili komplo teorileri ve aşıyla ilgili dezenformasyon yaymakla suçlanıyor. Öyle ki Neil Young platformu "Ya Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam" ültimatomu verdi. Ancak bu tehdit ters tepti ve , rock efsanesinin müziğini platformdan kaldırdı. Bu hamlesinin ardından 2,1 milyar dolar değer kaybeden dijital müzik platformu şimdi de ve 'ın hedefinde.



Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; Prens Harry ve Meghan Markle, Joe Rogan'ın podcast'i aracılığıyla dezenformasyona ev sahipliği yaptığı için Spotify'ı eleştirdi. Şirketle 18 milyon sterlin değerinde anlaşması olan çift, dün açıklama yayımlayarak müzik platformunun patronlarıyla endişeleri hakkında konuştuklarını söyledi.

Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik - 3

Harry ve Meghan yaptıkları açıklamada Nisan 2021'den bu yana Spotify'ın bu tür bilgileri barındırma kararına karşı çıktıklarını söyledi.

Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik - 4

Harry ve Meghan konu hakkındaki düşüncelerini "Archewell'in kuruluşundan bu yana küresel asılsız bilgi krizini anı anına ele almak için çalıştık. Yüz milyonlarca kişi her gün asılsız bilginin ve dezenformasyonun ciddi zararlarından etkileniyor. Kurucu ortaklarımız platformdaki corona virüse dair asılsız bilgilerin hepsi çok gerçek sonuçları hakkındaki endişelerini Spotify'daki partnerlerimize geçen nisanda ifade etmeye başladı" diye anlattı.

Prens Harry ve Meghan Markle: Spotify'a endişelerimizi ilettik - 5

Sussex’ler "Halk sağlığı krizinin ele alınmasını sağlayacak değişikliklerin platformda yapılmasını temin etmek amacıyla Spotify'a endişelerimizi ifade etmeye devam ettik. Spotify'ın bu konuyla ilgileneceğini umuyoruz ve çalışmalarımızı olduğu gibi sürdürmeye kararlıyız" dedi.

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