Prens Harry ve Meghan Markle veda etti

"BİZİ GÖREMESENİZ DE BİZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

“Şu anda en önemli şey, dünyadaki herkesin sağlığı ve refahı, bu salgının bir sonucu olarak ortaya çıkan birçok sorun için çözüm bulmak” diyen kraliyet çifti, “Hepimiz bu küresel değişimde ve alışkanlıkların değişmesinde oynayacağımız rolü bulduğumuzda, bu yeni evreye nasıl en iyi katkıyı sağlayabileceğimizi anlamaya odaklanıyoruz. Bizi burada görmeseniz de çalışmamız devam ediyor” dedi.