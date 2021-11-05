Prens Harry ve Meghan Markle'dan sıfır karbon sözü

Açıklamada, "Bu karbon ayak izini telafi etmek ve dengelemek için aktif olarak tercihlerde bulunmuş olsak da şimdi ortak kuruluşların bize sağladığı araçlarla hepimizin daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Net sıfıra ulaşabiliriz ve bunu yapma sözü veriyoruz."





