Prens Harry ve Meghan Markle'dan sıfır karbon sözü

Haberler 05.11.2021 - 09:47
Prens Harry ve Meghan Markle, hayırseverlik vakıfları Archewell'in karbon salımının 2030'a kadar net sıfır olacağını taahhüt etti.
İkili, Archewell'in internet sitesinde paylaşılan bildiride, kuruluşun karbon ayak izini olabildiğince küçültmek için zamanla bir dizi tercihte bulunacaklarını söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Faaliyetlerini takip edecek bağımsız bir danışmanı işe alan Archewell, internet kullanımı, ulaşım ve elektrik kullanımı da dahil günlük faaliyetleriyle yarattığı karbon ayak izini inceleyecek.
Açıklamada, "Bu karbon ayak izini telafi etmek ve dengelemek için aktif olarak tercihlerde bulunmuş olsak da şimdi ortak kuruluşların bize sağladığı araçlarla hepimizin daha iyisini yapabileceğini biliyoruz. Net sıfıra ulaşabiliriz ve bunu yapma sözü veriyoruz."
Vakıf, 2022 itibarıyla Greenhouse Gas Protocol (GGP) da dahil bir dizi çevre kuruluşunun rehberliğinden yararlanan yeni bir planı uygulamaya koyacak.