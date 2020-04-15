Prens Harry ve Meghan Markle'ın Archie planı

Prens Harry ve Meghan Markle'ın kraliyet görevlerine veda etmesinin arkasında Archie'nin geleceğiyle ilgili planları olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi. Bu seferki kaynak ise Prens Harry'nin arkadaşı antropolog Dr. Jane Goodall.
Abone ol
Paylaş
15.04.2020 - 09:43
Dr. Jane Goodall, Prens Harry'nin oğlu Archie'nin kraliyetin spot ışıkları altında büyümesini istemediğini açıkladı.
Sussex Dükü'nün arkadaşı antropolog Dr. Jane Goodall, Daily Mail'in Weekend Dergisi'ne verdiği röportajda, Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni bir geleceğe başlama kararlarını paylaşmadan çok önce, kraliyet yaşamıyla ilgili hayal kırıklıklarını anlattığını söyledi.
Goodall, geçen yıl yaptığı ziyarette, Prens Harry'nin, oğlunun kraliyet protokolüne uyum sağlaması ve spot ışıkları altındaki bir gelecek fikrine dudak büktüğünü söyledi.
Goodall, bu iddiasını ise Prens Harry geçen yaz Windsor Kalesi'nde yaptığı ropörtaj sırasında yaşananlara dayandırdı:
"Meghan Markle ile Archie bizi dinlemeye geldi. Archie çok küçük ve çok uykuluydu. Annesinin kucağından ayrılmaktan çok memnun değildi. Bence onu ailenin dışında kucaklayan ilk kişilerden biriydim. Archie'ye kraliçenin el sallamasını yaptırdım ve "Sanırım bunu öğrenmesi gerekecek' dedim. Prens Harry ise "Hayır. Öyle büyümüyor" diyerek cevap verdi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.