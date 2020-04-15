Prens Harry ve Meghan Markle'ın Archie planı

"Meghan Markle ile Archie bizi dinlemeye geldi. Archie çok küçük ve çok uykuluydu. Annesinin kucağından ayrılmaktan çok memnun değildi. Bence onu ailenin dışında kucaklayan ilk kişilerden biriydim. Archie'ye kraliçenin el sallamasını yaptırdım ve "Sanırım bunu öğrenmesi gerekecek' dedim. Prens Harry ise "Hayır. Öyle büyümüyor" diyerek cevap verdi.