Prens Harry ve Meghan Markle’ın balayı adresi belli oldu
ntv.com.tr
Dünyanın son gözde çifti Prens Harry ve Meghan Markle’ın balayı adresi belli oldu. Afrika’ya gitmesi beklenen çift, balayı için bambaşka bir kıta seçti.
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Dünyada milyonlarca kişinin canlı olarak izlediği görkemli bir düğünle evlenen Prens Harry ve Meghan Markle’ın balayında nereye gideceği belli oldu.
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TMZ’nin haberine göre çift, aşklarının başladığı ülke olan Kanada’da balayı yapacak.
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İkilinin Alberta bölgesindeki Fairmont Jasper Park Lodge’da kalmayı planlıyor.
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Burada konaklayacakları 500 metrekare büyüklüğündeki evin geceliğinin 6818 dolar (yaklaşık 31 bin TL) olduğu öğrenildi.
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Kraliyet çiftinin balayı adresine ne zaman gideceği ise bilinmiyor.
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Sussex Dükü ve Düşesi’nin Afrika ülkesi Namibya’ya gitmesi bekleniyordu.
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Kraliyet uzmanlarının verdiği bilgiye göre çift, balayı planını beş kez değiştirdi. İkili, balayı planının sızmasından dolayı güvenlik ekibi tarafından güvenliklerinin tehlikeye gireceği konusunda uyarıldığı için planda değişiklik yaptı.
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