Prens Harry ve Meghan Markle'ın evlerinin yakınında 10 bin yıllık insan kalıntıları

ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın Santa Barbara'daki evlerinin yakınlarında insan kalıntıları bulundu. İlk incelemelerde kemiklerin, bölgede 10 bin yıl öncesinde yaşayan insanlara ait olabileceği değerlendirildi.

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02.06.2021 - 10:15

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, iddialar ve verdikleri röportajlarla sık sık haber olmalarının aksine bu kez Santa Barbara’daki evlerinin yakınında çıkan kalıntılarla gündemde.







Çiftin geçtiğimiz yıl yaklaşık 15 milyon dolar ödeyerek aldıkları evin yakınlarında insan kalıntıları bulundu.







Daily Mail’in haberine göre; Santa Barbara Şerif Departmanı tarafından yapılan açıklamada kalıntıların 10 bin yıl öncesine kadar dayanabileceği belirtildi.







Kemiklerin genç bir çifte ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Kemikler inceleme altına alınırken, yapılan ilk çalışmalar kalıntıların Kızılderili topluluklarından Çumaşlara ait olabileceğini gösteriyor.







İkilinin 18 bin metrekarelik evinin 9 odası ve 16 banyosu bulunuyor. 2003 yılında inşa edilen malikanede tenis kortu, havuz, kütüphane, sauna, spor salonu, oyun odası, sinema salonu ve şarap mahzeni de yer alıyor.







Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor.