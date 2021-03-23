Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey röportajından yeni görüntüler yayımlanabilir

Meghan Markle ve Prens Harry'nin ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'e verdiği röportajın kesilmiş görüntülerinin yayımlanması gündemde.

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23.03.2021 - 06:38

Sektörden bir kaynak, The Sunday People'a yaptığı açıklamada "Röportajın tamamını göstermekle ilgilenen çok şirket var" dedi ve sözlerini şöyle devem etti:

"Orijinal program, Birleşik Krallık'ta bu yıl şimdiye kadarki en büyük programdı ve dünyanın dört bir yanındaki firmalar tarafından satın alındı. Röportajın daha fazlasını göstermek, garanti bir reyting galibiyeti demek olacaktır. Oprah'nın yapım şirketi bir altın madenine sahip olduğunu biliyor, bu yüzden bir anlaşma yapılması muhtemel."





ITV'nin orijinal programı yayımlamak için tahminen bir milyon sterlinlik (yaklaşık 11 milyon TL) bir anlaşma yaptığı ve programın haklarını almak için Sky'la girdiği rekabeti kazandığı bildirildi.





Bu televizyon programında çift, kraliyet ailesinin önde gelen üyeleri olmaktan feragat ettiğinden beri ilk defa kamera karşısına oturup röportaj verdi. Röportaj sırasında çift, akıl sağlığı mücadeleleri, ırkçılık ve sarayla olan ilişkileri hakkında uzun uzun konuştu.