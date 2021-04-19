Prens Harry ve Prens William arasında iki saatlik görüşme

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen Prens Philip'in cenazesinde araları açık olan Prens Harry ile ağabeyi Prens William, tören çıkışında yan yana yürüyerek bir süre sohbet etti. İkilinin görüşmelerinin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İki kardeşin cenaze sonrası iki saat görüştüğü de İngiliz medyasında yer aldı. (Fotoğraflar: AFP)

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19.04.2021 - 15:53

Prens Philip'in cenazesinde tüm gözler onların üzerindeydi. Küs olan iki kardeş Prens Harry ve Prens William'ın arasındaki buzların eriyip erimeyeceği merak konusuydu. Bu merak cenaze töreni sonrasında giderildi.







Büyükbabalarının cenaze töreninin ardından kiliseden çıkan Prens William ve Prens Harry, saraya doğru yürürken bir süre sohbet etti.







İki kardeşi ayak üstü de olsa biraraya getirense Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton oldu. Prens Harry ile ilk sohbeti o başlattı. Ardından usulca iki kardeşin arasından çekilerek baş başa konuşmalarına imkan sağladı.







İngiliz The Sun gazetesine göre iki kardeş o gün kraliyet gerilimini sona erdirmek için ayrıca iki saat görüştü. Görüşmeye babaları Prens Charles da katıldı.







Daily Mail gazetesine göre ise iki kardeşin cenaze sonrası yanyana yürüyürek sohbet etmesine önayak olan diğer kişi Prens Charles oldu.

Charles, kilisenin önünde bekleyen araçları yolladı. Bu sayede Kraliyet ailesinin araçlarla değil yürüyürek saraya dönmesini sağladı. Bu sayede de ikilinin yan yana yürümesine imkan doğdu.