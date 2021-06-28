Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı

Prens Harry ve Prens William'in, Prenses Diana'nın 60'ıncı doğum günü nedeniyle 1 Temmuz'daki törenden önce buluşacakları konuşulsa da gerçeklerin farklı olduğu ortaya çıktı. Tarihçi Robert Lacey, iki kardeşin Prens Philip'in cenazesinde sanılanın aksine kavga ettiğini ve o günden sonra görüşmediklerini açıkladı.

28.06.2021 - 06:51

Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 1
Kraliyet Ailesi'ne dair çalışmalarıyla bilinen tarihçi Robert Lacey, Prens Harry ve Prens William'ın dedeleri Prens Philip'in cenazesinde tartıştığını açıkladı.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 2
Battle of Brothers (Kardeşlerin Savaşı) kitabının yazarı olan aynı zamanda Kraliyet draması The Crown'a danışmanlık yapan Lacey, cenazenin buzları eritmiş olabileceği düşünülse de durumun öyle olmadığını söyledi.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 3
Independent Türkçe'nin haberine göre tarihçi, o gün her ne kadar ikilinin St. George Şapeli'nin önünde sohbet ettiği görülse de kardeşlerin kaleye girmesinden birkaç dakika sonra tartışma çıktığını söyledi.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 4
Lacey söz konusu tartışmanın kadrajlardan uzak gerçekleştiğini iddia etti.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 5
Tarihçi, Kraliyet Ailesi''ne yakın bir kişinin kendisine iki kardeşin her zamanki gibi şiddetli biçimde tartıştıklarını çok fazla sert ve yaralayıcı şeyler söylendiklerini aktırdığını öne sürdü.
Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 6
Lacey ayrıca iki kardeşin Prens Charles'la bir aile konuşması yapmadığını belirtti.

Prens Harry ve Prens William'ın cenazede tartıştığı ortaya çıktı - 7
Robert Lacey, söylenenlerin aksine iki kardeş arasında Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenazesinin ardından hiçbir uzlaşma, kardeşçe oturma ya da mini zirve gerçekleşmediğine dikkat çekti.

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