Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum

Haberler 05.02.2022 - 13:44
Prens Harry, zihinsel sağlığını korumak için her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.
Oğlu Archie okuldayken ve kızı Lilbet gündüz uykusundayken egzersiz yaptığını açıklayan Prens Harry, insanlara kabuklarının dışına çıkmayı önerdi.
Mental sağlık rutinlerine ilişkin ise Prens Harry, "Her gün meditasyon yapmam gerektiğini biliyorum. Başkaları size ihtiyaç duyduğunda, ilk vazgeçeceğiniz şey öz bakımınızdır" dedi.
Öz bakımın inişli çıkışlı bir hal alabileceğini ifade eden Sussex Dükü, çocuklardan vakit bulabildiğinde kendisini egzersize, köpek yürüyüşüne veya meditasyona attığını söyledi.
Prens Harry'nin sohbetine eşlik eden Serena Williams ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" açıklamasında bulundu.