Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum

Eşi Meghan Markle ile kraliyet ailesinden ayrılıklarıyla dünya gündeminden düşmeyen Prens Harry, zihinsel sağlığını korumak için her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu açıkladı.

Haberler 05.02.2022 - 13:44

Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum - 1

, zihinsel sağlığını korumak için her gün meditasyon yapmak zorunda olduğunu dile getirdi.


Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum - 2

Oğlu Archie okuldayken ve kızı Lilbet gündüz uykusundayken egzersiz yaptığını açıklayan Prens Harry, insanlara kabuklarının dışına çıkmayı önerdi.


Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum - 3

Mental sağlık rutinlerine ilişkin ise Prens Harry, "Her gün meditasyon yapmam gerektiğini biliyorum. Başkaları size ihtiyaç duyduğunda, ilk vazgeçeceğiniz şey öz bakımınızdır" dedi.


Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum - 4

Öz bakımın inişli çıkışlı bir hal alabileceğini ifade eden Sussex Dükü, çocuklardan vakit bulabildiğinde kendisini egzersize, köpek yürüyüşüne veya meditasyona attığını söyledi.


Prens Harry: Zihin sağlığım için meditasyon yapıyorum - 5

Prens Harry'nin sohbetine eşlik eden Serena Williams ise, "Çok takıldığımı biliyorum ama Harry benim koçlarımdan biri, onu ne zaman görsem her zaman tüm sorunlarımı çözüyor" açıklamasında bulundu.

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