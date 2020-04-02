Prens Harry'den 20 milyon dolarlık villa

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılık kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ABD’de 20 milyon dolarlık bir villaya baktığı bildirildi.
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02.04.2020 - 15:07| Son Güncelleme : 02.04.2020 - 15:20
Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ABD’yer yerleşme kararının ardından nerede oturacakları merak konusu oldu.
Yeni bir malikane için kolları sıvayan Prens Harry Kaliforniya eyaletine bağlı Malibu bölgesinde villa bakıyor.
Prens Harry’nin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana’nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.
İkilinin baktığı Petro Manor isimli Toskana tarzı villanın 8 yatak odası, 10 banyosu var.
Çiftin baktığı 20 milyon dolarlık Dodi Fayed adlı lüks konağın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Prenses Lady Diana’nın kaza öncesi satın aldığı villa ile aynı mahallede bulunması dikkat çekti.
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