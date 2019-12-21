Prens Harry'den Noel Baba kılığında mesaj

Harry şu ifadeleri kullandı: “Sizi etrafa bakmanız ve bir ailenin parçası olduğunuzu fark etmeniz için cesaretlendirmek istiyorum. Birkaç yıl önce bazılarınızla tanıştım ve nasıl inanılmaz derecede güçlü olduğunuzu biliyorum. Ebeveynleriniz asla unutulmayacak, sizler asla unutulmayacaksınız. Buradan kocaman bir gülümsemeyle ayrıcalacağınızı umuyor ve biliyorum.”

Harry, ardından beyaz sakalını çıkararak, “Harika bir Noel ve mutlu yıllar diliyorum” dedi.