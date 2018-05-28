Prens Harry'nin eski sevgilisi Chelsy Davy evleniyor mu?
Eski sevgilisi Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği Kraliyet düğünündeki görüntüleri tartışma konusu olan Chelsy Davy sevgilisiyle görüntülendi. Yeni yüzüğüne bakan genç kadın evlilik hazırlığında olduğu iddia edildi.
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1Kısa süre önce Meghan Markle ile evlenen Prens Harry'nin 7 yıl boyunca birlikte olduğu Chelsy Davy'nin Kraliyet düğünündeki görüntüleri alay konusu olmuştu.
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2Davy'nin davete katılması ve yüzünün şekilden şekile girdiği görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı. Birçok kişi Davy'nin 7 yıllık eski sevgilisi Harry'nin başkasıyla evlenmesine çok üzüldüğünü iddia etmişti.
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3Şimdi ise Davy'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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444 yaşındaki sevgilisi James Marschall ile görüntülenen kadının elinde bir yüzükle görüntülenmesi, Meghan Markle ve eski sevgilisi Prens Harry'nin düğününün ardından evlenecek söylentilerine neden oldu.
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52003 ila 2010 yılları arasında Prens Harry ile uzun bir ilişki yaşayan genç kadının düğünde çekilen görüntüsünün aksine mutlu olması dikkat çekti.
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Chelsy Davy'i savunun birçok kişi genç kadının düğüne gitmesinin onurlu bir davranış olduğu yorumunda bulundu.