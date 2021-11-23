Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım

Florence St. George, Prens Harry'le ilişkisi kısa sürdüğü için şanslı hissettiğini çünkü göz önünde olmakla başa çıkmakta zorlandığını dile getirdi.

Haberler 23.11.2021 - 09:02

Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım - 1

ile 2011'de kısa süreliğine birlikte olan Florence St. George, medyanın ve kamuoyunun yoğun ilgi seline sebep olduğunu, mahremiyetinin aniden sona erdiğini söyledi.


Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım - 2

St. George, "Basında neredeyse her gün yeni bir haber çıkardı, okul arkadaşlarım sorguya çekildi ve kapımın önünde fotoğrafçılar olurdu" dedi.


Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım - 3

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; St. George, neden ayrıldıklarını açıklamazken o dönem çok üzüldüğünü aktardı.


Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım - 4

St. George sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yaşam tarzıyla baş edebilen kişilere şapka çıkarıyorum ama ben yapamayacağımı biliyordum. O zamanlar üzücü olsa da ilişkimiz kısa sürdüğü için kendimi şanslı hissediyorum.


Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım - 5

St. George, 2013'ten yılında Henry St. George'la dünyaevine girmişti. Çiftin bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.

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