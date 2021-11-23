Prens Harry'nin eski sevgilisi Florence St. George: İlişkimiz kısa sürdüğü için şanslıyım

Haberler 23.11.2021 - 09:02
Prens Harry ile 2011'de kısa süreliğine birlikte olan Florence St. George, medyanın ve kamuoyunun yoğun ilgi seline sebep olduğunu, mahremiyetinin aniden sona erdiğini söyledi.
St. George, "Basında neredeyse her gün yeni bir haber çıkardı, okul arkadaşlarım sorguya çekildi ve kapımın önünde fotoğrafçılar olurdu" dedi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; St. George, neden ayrıldıklarını açıklamazken o dönem çok üzüldüğünü aktardı.
St. George sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yaşam tarzıyla baş edebilen kişilere şapka çıkarıyorum ama ben yapamayacağımı biliyordum. O zamanlar üzücü olsa da ilişkimiz kısa sürdüğü için kendimi şanslı hissediyorum.
St. George, 2013'ten yılında Henry St. George'la dünyaevine girmişti. Çiftin bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.