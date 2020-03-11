Prens Harry'nin Prens William şikayeti: Bana sadece 'Merhaba Harry' dedi, o kadar

"BANA SADECE 'MERHABA HARRY' DEDİ"

Dudak okuma uzmanı, Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile konuşmasını deşifre etti. Buna göre Harry, eşi Meghan’a dönerek “Kelimesi kelimesine sadece ‘Merhaba Harry’ dedi, bu kadar. Bundan daha fazla hiçbir şey söylemedi” ifadesini kullandı. Dudak okuma uzmanı Prens Harry’nin kesin olarak Prens William ile diyaloguna atfen bu sözü söylediğini iddia etmedi. Ancak tahminler, iki kardeşin diyaloguyla alakalı bir serzeniş olduğu yönünde.