Prens Harry'nin Prens William şikayeti: Bana sadece 'Merhaba Harry' dedi, o kadar

ntv.com.tr 11.03.2020 - 09:58 | Son Güncelleme : 11.03.2020 - 10:14
Kraliyetten ayrılma kararı alan Meghan Markle ile Prens Harry’nin son resmi görevi, önceki gün Londra’daki Commonwealth Day, yani İngiliz Milletler Milletler Topluluğu'nun yıllık kutlamasıydı.
Kraliçe Elizabeth’in Meghan ve Harry çiftini öncelikli kraliyet üyelerinin arasında görmeyerek önemsemediği ve bu nedenle onlara ilk sırada yer vermediği öne sürülen etkinlikte, yükselen tansiyon yüzlere yansımıştı.
Westminster Manastırı’nda yapılan törende VIP (Çok Önemli Kişi) sırasına dahil edilmeyen, Kraliçe’nin yanında oturma yeri ayrılmayan çiftin fotoğraflardaki gergin hali dikkat çekmişti. Ancak gergin oldukları görülen tek çift Meghan Markle ve Prens Harry değildi. Kraliçe’yle aynı sırada, önde oturan Kate Middleton ve Prens William çiftinin de yüzlerinin asıklığı fotoğraflara yansımıştı. İngiliz basınında, William ile Harry kardeşlerin arasında soğuk rüzgarlar estiği, fazla konuşmadıkları yazılmıştı.
The Telegraph gazetesi, Kanada’da yeni bir hayata başlayan ancak son kraliyet görevleri için yeniden İngiltere’ye dönen Sussex çiftinin Commonwealth Day etkinliğindeki görünümünü mercek altına aldı.
"BANA SADECE 'MERHABA HARRY' DEDİ"
Dudak okuma uzmanı, Prens Harry’nin, eşi Meghan Markle ile konuşmasını deşifre etti. Buna göre Harry, eşi Meghan’a dönerek “Kelimesi kelimesine sadece ‘Merhaba Harry’ dedi, bu kadar. Bundan daha fazla hiçbir şey söylemedi” ifadesini kullandı. Dudak okuma uzmanı Prens Harry’nin kesin olarak Prens William ile diyaloguna atfen bu sözü söylediğini iddia etmedi. Ancak tahminler, iki kardeşin diyaloguyla alakalı bir serzeniş olduğu yönünde.