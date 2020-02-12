Prens Harry'nin yerine halası Prenses Anne general oldu

Kraliyetten resmi açıklamanın yakın zamanda gelmesi beklenirken bu görev atamasıyla ilk kez Kraliyet Donanması’nda bir kadın “Büyükamiral” olacak.

69 yaşındaki Prenses Anne, doğumu sırasında, tahta geçmekte annesi Kraliçe Elizabeth ve ağabeyi Prens Charles'ı takiben 3. sırada yer alıyordu. Annesinin 1952 de tahta çıkmasından 1960'a kadar ise taht sıralamasında 2. sıradaydı. Erkek kardeşleri Andrew ve Edward ile yeğenlerinin doğumu sonrası zamanla taht sırası gerilere kaydı. Bugün Prenses Anne, tahtın 10. varisi.

Bugüne dek Birleşik Krallık ve ona bağlı sömürgelerdeki kısmi askeri güçlerin birçok biriminde fahri albay olarak görev yapan Prenses Anne, 2002 yılınde, iktidarda bulunmayan ilk kadın kraliyet üyesi olarak, annesinin özel ricası üzerine, anneannesi Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde üniforma giydi. O zamandan beri her yıl Trooping the Colour (askeri kortej) etkinliğine uniforma ile katılıyor.