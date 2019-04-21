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Prens Philip kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi oldu

ntv.com.tr

Prens Philip, kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi ve aynı zamanda yaşayan en yaşlı kişisi olarak tarihe geçti.

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    Genelde uzun yaşamalarıyla bilinen İngiliz kraliyet ailesinde Prens Philip de yaşıyla tarihe geçiyor.

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    Kraliçe II. Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Prens Philip, dün itibarıyla 35 bin 743 günlük hayatıyla yeni bir ‘unvan’ kazandı.

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    Prens, İngiliz kraliyet tarihinin üçüncü en yaşlı kişisi oldu.

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    İngiliz kraliyet ailesinin ikinci en yaşlı kişisi olan Kraliçe Elizabeth 101 yaşında öldü.

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    Kraliyetin en yaşlı kişisi olan Gloucester Düşesi Prenses Alice, 102 yaşına kadar yaşadı.

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    Prens Philip, 10 Haziran’da 98 yaşına girecek.

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