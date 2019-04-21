Prens Philip kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi oldu
ntv.com.tr
Prens Philip, kraliyet ailesinin en yaşlı üçüncü kişisi ve aynı zamanda yaşayan en yaşlı kişisi olarak tarihe geçti.
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Genelde uzun yaşamalarıyla bilinen İngiliz kraliyet ailesinde Prens Philip de yaşıyla tarihe geçiyor.
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Kraliçe II. Elizabeth’in 97 yaşındaki eşi Prens Philip, dün itibarıyla 35 bin 743 günlük hayatıyla yeni bir ‘unvan’ kazandı.
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Prens, İngiliz kraliyet tarihinin üçüncü en yaşlı kişisi oldu.
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İngiliz kraliyet ailesinin ikinci en yaşlı kişisi olan Kraliçe Elizabeth 101 yaşında öldü.
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Kraliyetin en yaşlı kişisi olan Gloucester Düşesi Prenses Alice, 102 yaşına kadar yaşadı.
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Prens Philip, 10 Haziran’da 98 yaşına girecek.