Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için düzenlenecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar sürüyor. Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.

ntv.com.tr 17.04.2021 - 06:57

Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 1
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Prens Philip için bugün gerçekleştirilecek cenaze törenine ilişkin hazırlıklar devam ediyor.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 2
Cenaze töreninin gerçekleştirileceği Windsor Kalesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda askeri personel görevlendirildi.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 3
Yerel saatle 12.30'da başlayacak tören, Covid-19 önlemleri gereğince sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek. Yalnızca 30 konuğun katılacağı törende Kraliçe de davet edilen herkes gibi yüz maskesi takacak ve törende tek başına oturacak.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 4

Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak.

Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.

Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 5

Edinburgh Dükü, 82 yaşına bastığı 2003 yılında Land Rover ile birlikte kendi cenaze arabasını tasarlamaya başladı.

Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 6
İkinci Dünya Savaşı'nda Kraliyet Donanması'nda görev yapan dük, orijinal Belize Green kaportasının birçok askeri Land Rover'da kullanılan bir renk olan 'Dark Bronze Green' olarak değiştirilmesini istedi.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 7
Tabutun hareket etmesini engelleyen "durdurucular" veya "tıpalar" olarak bilinen gümüş metal pimler üzerindeki kauçuk tutamaklar da dahil olmak üzere, tabutunun duracağı açık üst arka bölümü de tasarladı.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 8
Araçta aynı zamanda uyumlu yeşil tekerlek poyraları, siyah bir ön ızgara, tek bir kabin var ve kayıt plakası yok.
Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak - 9

Defender, Land Rover'ın Solihull'daki fabrikasında yapıldı ve dük, modifikasyonları birkaç yıl boyunca denetledi.

98 yaşına bastığı 2019'da ise son ayarlamaları yaptı.

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