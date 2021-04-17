Prens Philip'in cenaze töreninde, kendi tasarladığı araba kullanılacak

ntv.com.tr 17.04.2021 - 06:57
Törene katılacak konuklar arasında Kraliyet ailesinin yanı sıra Cornwall Düşesi, dükün tüm torunları ve eşleri, Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margaret'in çocukları ve Philip'in Alman akrabalarından üç kişi bulunacak.
Edinburgh Dükü Prens Philip tarafından tasarlanan askeri yeşil özel bir Land Rover cenaze arabasından indirilecek olan tabut, Windsor Kalesi'nin girişinden St. George Şapeli'nin batı merdivenlerine doğru taşınacak. Prens Philip'in seçtiği bir dizi askeri madalya şapelin içindeki sunakta görülecek ve törende 4 kişilik bir koro yer alacak.
Edinburgh Dükü, 82 yaşına bastığı 2003 yılında Land Rover ile birlikte kendi cenaze arabasını tasarlamaya başladı.
Defender, Land Rover'ın Solihull'daki fabrikasında yapıldı ve dük, modifikasyonları birkaç yıl boyunca denetledi.
98 yaşına bastığı 2019'da ise son ayarlamaları yaptı.