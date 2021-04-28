Prens Philip'in ölümünden sonra Kraliçe Elizabeth görevlerini bırakacak iddiası

73 yıllık eşinin cenazesinden sadece dört gün sonra 95’inci yaşına giren Kraliçe’nin büyük kraliyet görevlerinden emekliye ayrılacağını, diğer kıdemli kraliyet üyelerinin önümüzdeki aylarda onun görevlerini üstlenmelerinin beklendiğini belirtti.

Geleceğin kralı olan Prens Charles, babası Prens Philip’in ölümünün ardından artık hükümdarın resmi "eşi" olarak belirlendi ve 11 Mayıs'ta Parlamento'nun resmi açılışında annesine eşlik edecek.

Warwick Üniversitesi'nden Profesör Sarah Richardson da, Prens Philip'in cenazesinin Kraliyet Ailesi için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi. Richardson da, “Sanırım Kraliçe 90’lı yaşların ortalarında biri olarak görevlerinden gittikçe geri adım atacak. Philip ile birlikte 70 küsur yıldır onu orada sadece tek başına görmek, bence bir dönüm noktası oluşturuyor” dedi.