Prens William, düğün günü Kate Middleton'ın kuaförüne yardım etti

İngiltere Kraliyet Ailesi'nden Prens William'ın düğün günü Kate Middleton'ın saçını yapan kuaöföre yardım ettiği ortaya çıktı.

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Prens William ve Kate Middleton'ın rüya gibi evliliklerinin üzerinden 9 yıl sonra tüm dünyanın takip ettiği düğün günüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Düğününde Alexander McQueen tasarımı bir gelinlik giyen, yarım bir topuz ve maşalı saçlar tercih eden Kate Middleton'ın saç tasarımcısı Richard Ward, o gün yaşananlar People dergisine anlattı.

Middleton'ın düğün sonrası parti için iri dalgalı dağınık ve açık bir saçta karar kıldığını söyleyen Ward, "Kate'e saçının arkasını göstermek istedim. Ancak 500 yıllık bir aynayla yürümekte zorlandım. William ise 'Yardım etmeme izin ver' dedi. Başta kabul etmedim ancak ısrarına dayanamadım ve aynayı ona teslim ettim" dedi.





Richard Ward tuhaf olan bu durumu "Geleceğin kralı her zaman asistanınız olmaz" diyerek özetledi.





Kate Middleton ve Prens William çiftinin çok rahat olduklarını söyleyen Ward bu analizini ise "Evlerine ilk gittiğimde William bana bir fincan çay yaptı. Kate Middleton'ın ise harika bir mizah anlayışı var" diyerek açıkladı.