Prens William eşi Kate Middleton’ı hamileyken aldattı mı?
ntv.com.tr
İngiliz basınının gündeminde kraliyet ailesinin gözde çiftiyle ilgili aldatma iddiası var. Prens William’ın, eşi Kate Middleton’ı üçüncü çocuğuna hamileyken, hem de Düşes’in yakın arkadaşıyla aldattığı iddia edildi. Prens William’ın avukatları iddialara karşı hukuki süreci başlattı.
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İngiliz kraliyet ailesinin gözde çifti Kate Middleton (37) ve Prens William’ın (36) hayranlıkla izlenen evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor.
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İngiltere, Prens William’ın, Kate Middleton’ı üçüncü çocuğu Prens Louis’e hamileyken aldattığı iddiasıyla çalkalanıyor.
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Prens William’ın avukatları dedikodulara karşı harekete geçti ve haberi yayınlayan In Touch Weekly dergisine dava açtı.
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In Touch Weekly’de yer alan haberde, Prens William’ın Kate Middleton’ı aristokratik komşuları Cholmondeley ailesinden Rose Hanbury ile aldattığı belirtildi.
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5Üç çocuk annesi Rose Hanbury, aynı zamanda Kate Middleton ile yakın arkadaştı.
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Middleton’ın, bir süre önce eşi William’a Cholmondeley’ler ile görüşmeyi kesmesini söylediği ileri sürüldü. Buna Düşes ile Rose Hanbury’nin aralarının açılması sebep gösterildi.
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7Aldatma haberlerinin çıkması, bu küskünlüğü daha anlaşılır hale getirdi.
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Eski bir model olan 35 yaşındaki Hanbury, 58 yaşındaki yönetmen David Rocksavage ile evli.
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Kensington Sarayı, İngiliz basınında yayınlanan aldatma iddialarını reddetti.
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29 Nisan 2011’de evlenen Kate Middleton ve Prens William’ın altı yaşında Prens George, dört yaşında Prenses Charlotte ve bir yaşında Prens Louis olmak üzere üç çocuğu bulunuyor.