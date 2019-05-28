Prens William futbol maçında yerinde duramadı
ntv.com.tr
Futbol tutkunu olan Prens William ilk kez bir maçta bu kadar heyecanlı görüntülendi. Aston Villa taraftarı olan Prens William, takımının Premier Lig'e çıkma maçında yerinde duramadı, gol atılınca sevinç gösterisinde bulundu.
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Prens William, İngiltere Premier Lig’e çıkan son takımı belirleyen Aston Villa-Derby County maçında seyirciler arasındaydı.
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Londra'daki Wembley Stadı'nda Aston Villa’nın 2-1 galip geldiği maçı, Prens William, Gambiya asıllı Norveçli futbolcu John Carew ile birlikte seyretti.
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Büyük bir futbol hayranı olduğu bilinen Prens William, Aston Villa’yı desteklediği maçta heyecandan yerinde duramadı.
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Prens, takımının attığı gollerde John Carew’e sarılarak sevinç gösterisinde bulundu.
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Prens, daha önce verdiği bir röportajda, neden Aston Villa taraftarı olduğunu, “Bana daha fazla duygusal rollercoaster heyecan anları verebilecek, puan sıralamasında daha ortada bir takımı tutmayı istedim” sözleriyle açıklamıştı.