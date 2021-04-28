Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, bir çiftliği ziyaret etti. Prens ve eşi çiftlikte Traktör kullandı, ahırları gezdi ve kuzularla oynadı. (Fotoğraflar: AFP)
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28.04.2021 - 09:54
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Cambridge düşesi Kate Middleton, Darlington'da bir köyü ziyaret etti.
Bir çiftliğe giden Prens William ve Kate Middleton, kuzuları besledi, tarla ve ahırları gezdi.
Prens William ve Middleton direksiyon başına geçerek traktör de kullandı.
İşte perşembe günü evliliklerinin 10'uncu yıldönümünü kutlamaya hazırlanan ikilinin köy ziyaretinden yansıyan diğer kareler...
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