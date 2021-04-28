Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton, bir çiftliği ziyaret etti. Prens ve eşi çiftlikte Traktör kullandı, ahırları gezdi ve kuzularla oynadı. (Fotoğraflar: AFP)

28.04.2021 - 09:54

Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 1
İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Cambridge düşesi Kate Middleton, Darlington'da bir köyü ziyaret etti.


Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 2
Bir çiftliğe giden Prens William ve Kate Middleton, kuzuları besledi, tarla ve ahırları gezdi.


Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 3
Prens William ve Middleton direksiyon başına geçerek traktör de kullandı.


Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 4
İşte perşembe günü evliliklerinin 10'uncu yıldönümünü kutlamaya hazırlanan ikilinin köy ziyaretinden yansıyan diğer kareler...
Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 5
Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 6
Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 7
Prens William ile Kate Middleton'dan köy ziyareti: Traktör kullandılar kuzuları beslediler - 8

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