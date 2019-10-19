Prens William ile Kate Middleton'un uçak yolculuğu bekledikleri gibi geçmedi
Prens William ile Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın Pakistan ziyareti bekledikleri gibi bitmedi. Ünlü çiftin gazetecilerle birlikte, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla yaptıkları yolculuk kabusa döndü.
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Britanya'nın gelecekteki kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın beş günlükPakistan turuneredeyse bir faciayla bitiyordu. Sadece resmi bir ziyaret olarak değil bir moda ikonu olan Düşes Kate Middleton'ın kıyafetleri nedeniyle de modacılardan bloggerlar'a dünyanın dört bir yanındaki meraklıların nefes nefese takip ettiği turun son gününde çift ve beraberindeki gazeteciler büyük tehlike atlattı.
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Pakistan'a veda etmeden önce dün Lahor kentini ziyaret etti Kate Middleton ile Prens William. Programa göre dün gece de yaklaşık yarım saatlik bir uçak yolculuğunun ardından İslamabad'a döneceklerdi. Geceyi orada geçiren çiftin bugün de ülkeden ayrılması planlanıyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.
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Prens William, Kate Middleton ve onlara eşlik eden gazeteciler Lahor kentindeki temaslarını tamamladıktan sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla İslamabad'a doğru yola çıktı. Fakat uçak yolda gök gürültülü sağanak yağışa yakalandı. Sık sık türbülansa giren uçak iki saatin üzerinde havada kaldı. Çifti taşıyan uçak iki kez İslamabad Havaalanı'na inişi pas geçmek zorunda kaldı. Normalde 25 dakika ya da yarım saat sürmesi beklenen ancak kabusa dönen yolculuğun sonunda heyet, Lahor'a döndü ve geceyi orada geçirdi.
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Korku dolu uçuşun ardından kendisi de bir zamanlar ambulans helikopter pilotu olan Prens William uçaktaki gazetecileri rahatlatmak için onlarla şakalaştı.
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Uçakta bulunan gazetecilerden Simon Perry, Twitter sayfasında "İndik, ama Lahor'a" mesajını yazarak korkulu yolculuğun bittiğini duyurdu. Perry, uçağın sağ kanadına yıldırım çarptığını da ileri sürdü. Gazeteci, pilotların bütün ustalığına rağmen uçağın İslamabad'a inemediğini Lahor'a döndüğünü belirtti.