Prens William ile Kate Middleton'un uçak yolculuğu bekledikleri gibi geçmedi

Britanya'nın gelecekteki kralıile eşi'ın beş günlükneredeyse bir faciayla bitiyordu. Sadece resmi bir ziyaret olarak değil bir moda ikonu olan Düşes Kate Middleton'ın kıyafetleri nedeniyle de modacılardan bloggerlar'a dünyanın dört bir yanındaki meraklıların nefes nefese takip ettiği turun son gününde çift ve beraberindeki gazeteciler büyük tehlike atlattı.