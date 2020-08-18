Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Özgürlüğü Bulmak kitabının yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını iddia etti.

18.08.2020 - 12:14

Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 1
Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın geçen ocak ayında İngiltere kraliyet ailesinden ayrılıp oğullarıyla ABD’ye taşınma sürecini anlatan Özgürlüğü Bulmak (Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family) kitabının yankıları devam ediyor.
Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 2
Daha önce 'Asıl kriz Prens Harry ile Prens William arasındaydı, Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlıktan gitti' gibi farklı iddialarla gündem olan ve Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık yaratan kitabın yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını öne sürdü.
Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 3
Scobie, iki kardeşin arasında hâlâ çok az bir iletişim içinde olduğunu söyledi.

Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 4
Ayrıca Scobie, Meghan ve Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın hamilelik dönemindeki mücadeleleri nedeniyle yaşanan gerginliğin de kardeşlerin ilişkilerini bozduğunu aktardı.
Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 5
Yazar, Meghan ile Kate’in ilişkilerinde ise ilerleme kat edemediklerini iddia etti.
Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı - 6

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