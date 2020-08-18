Prens William ile Prens Harry 2 ay küs kaldı

Meghan Markle ile Prens Harry'nin hikayesini anlatan Özgürlüğü Bulmak kitabının yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını iddia etti.

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18.08.2020 - 12:14

Daha önce 'Asıl kriz Prens Harry ile Prens William arasındaydı, Meghan Markle ve Prens Harry kıskançlıktan gitti' gibi farklı iddialarla gündem olan ve Kraliyet Ailesi'nde rahatsızlık yaratan kitabın yazarı Omid Scobie, Prens William’ın kardeşi Harry ile iki ay boyunca konuşmadığını öne sürdü.

Scobie, iki kardeşin arasında hâlâ çok az bir iletişim içinde olduğunu söyledi.





Ayrıca Scobie, Meghan ve Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın hamilelik dönemindeki mücadeleleri nedeniyle yaşanan gerginliğin de kardeşlerin ilişkilerini bozduğunu aktardı.

Yazar, Meghan ile Kate’in ilişkilerinde ise ilerleme kat edemediklerini iddia etti.