Prens William ve Düşes Kate'in yelkenli neşesi

İngiliz Kraliyet Tahtı’nın ikinci varisi Prens William ve 10 yıllık eşi Kate Middleton 20 yıl önce öğrenciyken tanıştıkları St Andrews'a gitti ve kara yelkenlisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

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28.05.2021 - 07:07

Kate rüzgara karşı zor anlar yaşarken neşesini korudu.





2011 yılında gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, St. Andrews Üniversitesi'nin kendileri için ayrı bir önemi olan St Salvator's adlı bölümünü gezmeyi de ihmal etmedi.





20 yıl önce, ev hasreti çeken bir öğrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceği Kate Middleton ile tanışmıştı.





Kate Middleton ilk kez burada yardım için düzenlenen defilede Prens William'ın dikkatini çekmişti.

Defilede yarı şeffaf bir gecelikle podyuma çıkan Middleton, bu görüntüsüyle genç William'ın aklında yer etmişti

Önce arkadaş olan William ile Kate'in arasında bir aşk doğdu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan çift 2010 yılında da nişanlandı.





Çift, St. Salvator's'ta üniversitede öğrenim gören gençlerle de konuştu. Onların corona virüs pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi. F

Flört ettikleri ilk dönemde de sık sık buluştukları balıkçıyı da ziyaret eden çift, böylece gençlik anılarına da geri dönmüş oldu.