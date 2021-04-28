Prens William ve eşi Kate Middleton'ın malikanesine Denizli mermeri

İngiltere'de kraliyet ailesi üyeleri Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, evlerinde yaptıkları yenilikte Denizli travertenleri kullandı. Çift mermerler için firmaya bir de teşekkür mektubu gönderdi.

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Anadolu Ajansı - DHA 28.04.2021 - 15:46

İngiltere'de kraliyet ailesi üyeleri Cambridge Dükü Prens William ve eşi Kate Middleton Norfolk’taki 'Anmer Hall' isimli evlerinde Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir fabrikanın mermerlerini kullandı.







Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasının genel müdürü Celil Kılınç, İngiltere'de 2000 yılından bu yana doğal taş tedarikine yönelik şirketleri bulunduğunu söyledi. Kılınç, bu özel müşteriler arasında kraliyet ailesinin üyelerinin de bulunduğunu ifade etti.







Anmer Hall'daki kendilerine tahsis edilen kır evinde yaşayan Prens William ile eşi Kate Middleton'un ikametlerinde yaptıkları tadilat için Denizli travertenini seçtiğini dile getiren Kılıç, "Çift evin içinde yaptıkları renovasyon projesi için Denizli'de çıkartılan, Türkiye'de üretilen, şirketimizin İngiltere'de dağıtımını yaptığı traverteni beğendi. Evin çeşitli yerlerinde ve özellikle banyo ve tuvalet gibi ıslak mekanlarda kullanıldı" dedi.







Kılınç, şunları kaydetti: "Dük ve Düşes'in çok büyük tevazu ve nezaket gösterip, bize teşekkür mektubu yollamaları, bizi ayrıca mutlu etti. Daha önce de bu tür tarihi mekanlara malzemeler sağlamıştık."

"Ancak teşekkür mektubu alacağımızı hiç düşünmemiştik. Mektup ismen bu iş ile ilgilenen İngiltere'deki genel müdürümüzün şahsında şirketimize yollandı. Prens William ve Prenses Kate'e bu hareketlerinden dolayı biz de çok müteşekkiriz."

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