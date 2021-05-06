Prens William ve Kate Middleton YouTuber oldu

Prens William ve Kate Middleton, bir Youtube kanalı açtıklarını duyurdu. Duyuru sonrası sosyal medyalarından yapılan bir sonraki paylaşımda ise çift, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocukları Archie için bir doğum günü mesajı da yayınlandı.

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06.05.2021 - 12:22

Prens William ve Kate Middleton, Instagram hesaplarından bir Youtube kanalı açtıklarını duyurdu.







Cambridge çifti, “Hiç olmamasından geç olması iyidir. Youtube’dayız” ifadelerini kullandı.







Sosyal mecralara önem veren ve gelişimlere ayak uyduran Cambridge Dükü ve Düşesi, açılışta eğlenceli bir sohbet yayınladı.







Eşi Middleton’a, “Ne dediğine dikkat et çünkü bu çocuklar her şeyi kameraya alıyorlar” diyen Prens William’a cevap olarak Kate Middleton da gülerek, “Biliyorum!” diyerek karşılık verdi.







Ayrıca çift, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocukları Archie için bir doğum günü mesajı da yayınlayarak yeni yaşında mutluluk diledi.